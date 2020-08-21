ЗАМАНА - Молодой математик рассказал Владимиру Васильеву об опыте работы в селе по программе «Земский учитель»

Молодой математик рассказал Владимиру Васильеву об опыте работы в селе по программе «Земский учитель»

Автор
21 августа, 2020. Пятница 09:45
Молодой математик рассказал Владимиру Васильеву об опыте работы в селе по программе «Земский учитель»

Молодой учитель математики рассказал Главе Дагестана Владимиру Васильеву об опыте работы в селе по программе «Земский учитель», пишет РИА "Дагестан".

Молодой математик рассказал Владимиру Васильеву об опыте работы в селе по программе «Земский учитель»
Общество

Как рассказал учитель, для него и его коллег по проекту организовано большое число встреч, курсов и семинаров, на связи сотрудники профильного министерства, всегда готовые дать консультацию, направить, дать совет. Марат Сеидов отметил, что некоторые его коллеги пошли на участие в проекте не сразу. По его словам, их решению мешали такие проблемы: сложность быта в селах, отсутствие горячей воды, асфальтированных дорог и хорошего интернета. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top