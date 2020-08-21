Как рассказал учитель, для него и его коллег по проекту организовано большое число встреч, курсов и семинаров, на связи сотрудники профильного министерства, всегда готовые дать консультацию, направить, дать совет. Марат Сеидов отметил, что некоторые его коллеги пошли на участие в проекте не сразу. По его словам, их решению мешали такие проблемы: сложность быта в селах, отсутствие горячей воды, асфальтированных дорог и хорошего интернета. Подробнее можно прочитать тут.
Молодой математик рассказал Владимиру Васильеву об опыте работы в селе по программе «Земский учитель»
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 09:45
Молодой учитель математики рассказал Главе Дагестана Владимиру Васильеву об опыте работы в селе по программе «Земский учитель», пишет РИА "Дагестан".
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