Учеба вновь в большинстве своем станет очной, но кое-что все же поменяется. Педагоги будут носить защитные маски, а на входе у всех будут проверять температуру.
Глава Дагестана провел августовское совещание педагогов
- Автор Мадина
- 21 августа, 2020. Пятница 09:32
1 сентября ученики школ и студенты начнут учебу. Глава Дагестана Владимир Васильев обсудил тему начала учебного года с правительством региона, пишет РГВК "Дагестан".
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