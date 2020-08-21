Глава Дагестана провел августовское совещание педагогов

1 сентября ученики школ и студенты начнут учебу. Глава Дагестана Владимир Васильев обсудил тему начала учебного года с правительством региона, пишет РГВК "Дагестан".

Учеба вновь в большинстве своем станет очной, но кое-что все же поменяется. Педагоги будут носить защитные маски, а на входе у всех будут проверять температуру.