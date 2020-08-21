Названы остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы России

Уточняют, что рост случаев заражения еще может произойти в Орловской, Мурманской, Самарской, Кемеровской, Кировской, Сахалинской, Курганской и Еврейской автономной областях, Удмуртии, Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Крыму. В этих субъектах индекс репродукции коронавируса выше единицы — то есть, один зараженный может заразить больше одного человека.