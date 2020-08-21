ЗАМАНА - Московские врачи приедут в Омск к Навальному

Московские врачи приедут в Омск к Навальному

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21 августа, 2020. Пятница 01:28
Московские врачи приедут в Омск к Навальному
21 августа в Омск прилетят врачи из Москвы для расширенного консилиума по поводу состояния Алексея Навального, заявляется в сообщении министерства здравоохранения Омской области,пишет РИА Новости.
Московские врачи приедут в Омск к Навальному
Общество
Врачи Омска пригласили в больницу анестезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов из НМХЦ имени Н. И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Навальный все еще в коме.

 

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