Как заметил республиканский координатор партийного проекта Арслан Сайпуллаев, в регионе в соответствии с проектом проходит множество мероприятий, например, субботники и уроки экологической грамотности. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане выработаны планы для решения экологических проблем – Арслан Сайпуллаев
- Автор Мадина
- 20 августа, 2020. Четверг 15:38
В рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» в РД разработан план для решения различных проблем экологии региона, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу партии.
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