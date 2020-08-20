Музей полностью перешел под онлайн-формат. «Эпидемия внесла свои изменения в нашу работу, но это не значит, что можно забыть о нашей главной цели – нести знания людям. Это было не так легко, но мы полностью перенесли деятельность в удаленный режим", - рассказал руководитель мультимедийного конкурса Тимур Велиханов. Он также рассказал, что самыми популярными стали сюжеты об эпидемиях, которые бушевали в РД.
Исторический парк Махачкалы с начала введения ограничительных мер провел свыше 50 онлайн-экскурсий
- Автор Мадина
- 20 августа, 2020. Четверг 14:49
Исторический парк Махачкалы с начала коронавирусной эпидемии провел более 50 онлайн-мероприятий, пишет РИА "Дагестан".
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