ЗАМАНА - Исторический парк Махачкалы с начала введения ограничительных мер провел свыше 50 онлайн-экскурсий

Исторический парк Махачкалы с начала введения ограничительных мер провел свыше 50 онлайн-экскурсий

Автор
20 августа, 2020. Четверг 14:49
Исторический парк Махачкалы с начала введения ограничительных мер провел свыше 50 онлайн-экскурсий

Исторический парк Махачкалы с начала коронавирусной эпидемии провел более 50 онлайн-мероприятий, пишет РИА "Дагестан". 

Исторический парк Махачкалы с начала введения ограничительных мер провел свыше 50 онлайн-экскурсий
Общество

Музей полностью перешел под онлайн-формат. «Эпидемия внесла свои изменения в нашу работу, но это не значит, что можно забыть о нашей главной цели – нести знания людям. Это было не так легко, но мы полностью перенесли деятельность в удаленный режим", - рассказал руководитель мультимедийного конкурса Тимур Велиханов. Он также рассказал, что самыми популярными стали сюжеты об эпидемиях, которые бушевали в РД. 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top