Сообщают, что сумма взяток была от 15 до 35 тысяч рублей. Начато уголовное дело.
Должностные лица Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана подозреваются в получении взяток
- Автор Мадина
- 20 августа, 2020. Четверг 14:45
Работниками трех оперативно-разыскной части ГУ МВД РФ по СКФО совместно с сотрудниками из УЭБиПК МВД по региону обнаружены факты регулярного получения взяток должностными лицами одного из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону за незаконное установление либо продление инвалидностей жителям, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД Дагестана.
Последнее от Мадина
- Исторический парк Махачкалы с начала введения ограничительных мер провел свыше 50 онлайн-экскурсий
- Житель Дагестана предстанет перед судом за убийство человека и незаконный оборот оружия
- Сердер Сердеров дебютировал за венгерский «Мезёкёвешдом»
- Следственный комитет России улучшает качество кадетского образования в стране
- Следственный комитет России улучшает качество кадетского образования в стране