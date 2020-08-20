Должностные лица Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана подозреваются в получении взяток

Работниками трех оперативно-разыскной части ГУ МВД РФ по СКФО совместно с сотрудниками из УЭБиПК МВД по региону обнаружены факты регулярного получения взяток должностными лицами одного из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону за незаконное установление либо продление инвалидностей жителям, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД Дагестана.