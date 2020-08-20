Следственный комитет России улучшает качество кадетского образования в стране

Следственный комитет РФ проводит комплекс мер, которые направлены на предоставление детям эффективного образования и мотивации быть настроенными патриотически, что помогает подросткам найти свое место во взрослой жизни, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу СК РФ.

«Важное место в этой деятельности уделено ранней профессиональной ориентации подростков на госслужбу, в том числе и в следственных органах СК», – отметил источник. Подробнее можно прочитать тут.