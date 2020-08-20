ЗАМАНА - Следственный комитет России улучшает качество кадетского образования в стране

Следственный комитет России улучшает качество кадетского образования в стране

Автор
20 августа, 2020. Четверг 13:15
Следственный комитет России улучшает качество кадетского образования в стране

Следственный комитет РФ проводит комплекс мер, которые направлены на предоставление детям эффективного образования и мотивации быть настроенными патриотически, что помогает подросткам найти свое место во взрослой жизни, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу СК РФ.

Следственный комитет России улучшает качество кадетского образования в стране
Общество

«Важное место в этой деятельности уделено ранней профессиональной ориентации подростков на госслужбу, в том числе и в следственных органах СК», – отметил источник. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top