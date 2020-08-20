В Дагестане обсудили работу школ в режиме профилактики COVID-19
- Автор Мадина
- 20 августа, 2020. Четверг 13:08
В Роспотребнадзоре Дагестана прошло собрание на тему организации деятельности школ в период профилактики пандемии, пишет РИА "Дагестан".
Собрание проходило под управлением главного санитарного врача РД Николая Павлова. На заседании участники обсудили тему организации работы школ с целью сохранения здоровья школьников и учителей, а также профилактику распространения инфекции. Подробнее можно прочитать тут.
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