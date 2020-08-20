ЗАМАНА - В Минкомсвязи отреагировали на комментарии о затратах на СМИ

В Минкомсвязи отреагировали на комментарии о затратах на СМИ

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20 августа, 2020. Четверг 10:37
В Минкомсвязи отреагировали на комментарии о затратах на СМИ

В министерстве коммуникаций и связи РД отреагировали на публикации в социальных сетях о затратах властей региона на освещение своей работы. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

В Минкомсвязи отреагировали на комментарии о затратах на СМИ
Общество

Нужно напомнить, что в социальных сетях распространялись сведения о том, что республиканское правительство потратило на СМИ больше 220 миллионов рублей. В министерстве коммуникаций и связи сообщают о том, что данные сведения не имеют отношения к действительности, а также заметили, что в регионе работают 24 республиканских СМИ и основная часть выделяемых средств направляется именно на заработную плату сотрудников.

 

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