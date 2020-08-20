Как сообщает Ярмыш, политик пребывает в больнице в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Она уточнила, что результатов анализов еще нет.
Навальный находится в коме второй степени.
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный впал в кому после отравления, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш, пишет "Лента.ру".
Как сообщает Ярмыш, политик пребывает в больнице в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Она уточнила, что результатов анализов еще нет.
Навальный находится в коме второй степени.
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