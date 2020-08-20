ЗАМАНА - Навальный впал в кому после отравления

Навальный впал в кому после отравления

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20 августа, 2020. Четверг 10:35
Навальный впал в кому после отравления

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный впал в кому после отравления, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш, пишет "Лента.ру".

Навальный впал в кому после отравления
Общество

Как сообщает Ярмыш, политик пребывает в больнице в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Она уточнила, что результатов анализов еще нет.

Навальный находится в коме второй степени. 

 

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