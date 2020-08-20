Смартфоны обучат определять степень опьянения по походке

Это обнаружилось в ходе эксперимента, который провели американские исследователи. Задачей было выявить, могут ли акселерометры, которые встроены в большинство современных гаджетов, заметить изменения в походке и движении людей. В эксперименте приняли участие 22 добровольца, которых напоили горячительными напитками, после чего прикрепили к их спинам гаджеты. Акселерометр выявил изменения в походке добровольцев в больше чем 90% случаев. Далее будет проводиться проверка способностей смартфона при нахождении его в другом положении, например, в руке или кармане пьяного человека.