Метаанализ подтвердил эффективность меда против кашля

Ученые выявили, что пчелиный мед – более результативное средство при насморке и боли в горле, сообщает The Guardian. Исследователи сравнили результаты 14 клинических испытаний с участием 1761 человека разных возрастов. Люди, которые лечились медом, болели 1-2 дня. Кроме того, было выявлено почти полное отсутствие побочных эффектов как у взрослых, так и у несовершеннолетних.