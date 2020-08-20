ЗАМАНА - Метаанализ подтвердил эффективность меда против кашля

Метаанализ подтвердил эффективность меда против кашля

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20 августа, 2020. Четверг 09:46
Метаанализ подтвердил эффективность меда против кашля

Исследователи Оксфордского университета объявили, что антибиотики – не самое лучшее средство лечения ОРВИ. Вместо них ученые предлагают доступный продукт, который помогает эффективнее, чем многие препараты.

Метаанализ подтвердил эффективность меда против кашля
Общество

Ученые выявили, что пчелиный мед – более результативное средство при насморке и боли в горле, сообщает The Guardian. Исследователи сравнили результаты 14 клинических испытаний с участием 1761 человека разных возрастов. Люди, которые лечились медом, болели 1-2 дня. Кроме того,  было выявлено почти полное отсутствие побочных эффектов как у взрослых, так и у несовершеннолетних. 

 

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