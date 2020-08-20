ЗАМАНА - В Дагестане готовятся к приему пациентов новые медцентры

В Дагестане готовятся к приему пациентов новые медцентры

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20 августа, 2020. Четверг 08:40
В Дагестане готовятся к приему пациентов новые медцентры

Глава министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов провёл собрание с делегацией государственной корпорации «Росатом», во главе с директором проекта «Бережливое правительство» Дмитрием Репьевым.

В Дагестане готовятся к приему пациентов новые медцентры
Общество

На собрании была обсуждена тема запуска и последующей работы новых медцентров, которые были построены Министерством обороны России в городах Каспийск, Дербент и в селе Ботаюрт, Хасавюртовского района.  Больницам необходимо будет получить лицензию, которая разрешит прием пациентов. По завершению эпидемии, современное диагностическое оборудование новых медицинских центров будет использоваться для ранней диагностики патологий легких, онкологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, нейрохиругического и неврологического профилей и т.д.

 

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