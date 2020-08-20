В Дагестане готовятся к приему пациентов новые медцентры

На собрании была обсуждена тема запуска и последующей работы новых медцентров, которые были построены Министерством обороны России в городах Каспийск, Дербент и в селе Ботаюрт, Хасавюртовского района. Больницам необходимо будет получить лицензию, которая разрешит прием пациентов. По завершению эпидемии, современное диагностическое оборудование новых медицинских центров будет использоваться для ранней диагностики патологий легких, онкологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, нейрохиругического и неврологического профилей и т.д.