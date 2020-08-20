В дагестанских селах до конца года обустроят порядка 100 объектов

По сведениям Минсельхоза региона, в общем от Дагестана было подано примерно 150 заявок из 19 районов. По результатам конкурсного отбора положительный ответ получили 96 проектов на сумму почти 100 миллионов рублей. Данные проекты должны быть завершены до конца текущего года.