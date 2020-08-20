Глава региона встретился с крупными дагестанскими застройщиками

Как заметил министр, дабы как-то решить на местах эту проблему, стоит привлекать на строительные объекты специалистов из числа местного населения. «Самим подрядным компаниям необходимо предусмотреть дополнительное финансовое стимулирование привлекаемых сотрудников. Что же касается региональных профильных образовательных учреждений, то в текущем году ими выпущено примерно 500 выпускников разных профессий», — отметил Малик Баглиев. Глава министерства также дал совет искать сотрудников и специалистов в Центре занятости.