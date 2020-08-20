Как заметил министр, дабы как-то решить на местах эту проблему, стоит привлекать на строительные объекты специалистов из числа местного населения. «Самим подрядным компаниям необходимо предусмотреть дополнительное финансовое стимулирование привлекаемых сотрудников. Что же касается региональных профильных образовательных учреждений, то в текущем году ими выпущено примерно 500 выпускников разных профессий», — отметил Малик Баглиев. Глава министерства также дал совет искать сотрудников и специалистов в Центре занятости.
Глава региона встретился с крупными дагестанскими застройщиками
- Автор Мадина
- 20 августа, 2020. Четверг 01:00
В Дагестане выявлен заметный недостаток строительных сотрудников и специалистов, отметил глава министерства строительства и ЖКХ региона Малик Баглиев, пишет "МирМол".
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