Общественный транспорт Махачкалы оснастили системой безналичной оплаты

Теперь у махачкалинцев есть возможность не просто оплатить банковской картой за проезд, но сделать это и за небольшую скидку. Официальный старт системы назначен на 1 сентября, он охватит парк троллейбусов. Будет предоставлена возможность покупать абонементы на поездки.