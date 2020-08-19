ЗАМАНА - Общественный транспорт Махачкалы оснастили системой безналичной оплаты

Общественный транспорт Махачкалы оснастили системой безналичной оплаты

Автор
19 августа, 2020. Среда 15:54
Общественный транспорт Махачкалы оснастили системой безналичной оплаты

Общественный транспорт Махачкалы теперь оснащен системой безналичной оплаты, пишет "МирМол".

Общественный транспорт Махачкалы оснастили системой безналичной оплаты
Общество

Теперь у махачкалинцев есть возможность не просто оплатить банковской картой за проезд, но сделать это и за небольшую скидку.  Официальный старт системы назначен на 1 сентября, он охватит парк троллейбусов.  Будет предоставлена возможность покупать абонементы на поездки.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top