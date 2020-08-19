Теперь у махачкалинцев есть возможность не просто оплатить банковской картой за проезд, но сделать это и за небольшую скидку. Официальный старт системы назначен на 1 сентября, он охватит парк троллейбусов. Будет предоставлена возможность покупать абонементы на поездки.
Общественный транспорт Махачкалы оснастили системой безналичной оплаты
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 15:54
Общественный транспорт Махачкалы теперь оснащен системой безналичной оплаты, пишет "МирМол".
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