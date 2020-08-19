Девушка представила свой видеоролик на площадке TikTok, где поделилась своими эмоциями о второй смене форума. По результатам выступлений всех участников конкурса, победа досталась девушке из Дагестана.
Дагестанка стала победителем конкурса в рамках молодежного форума «Машук-2020»
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 16:35
Представительница Дагестана Асият Нурбагандова победила в конкурсе «Коктейль МАШУКовца» в рамках закрытия 2-й смены молодежного форума, пишет РИА "Дагестан".
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