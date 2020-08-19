ЗАМАНА - Более 70 учителей русского языка повысили свою квалификацию в ДГУ за последние два года

Более 70 учителей русского языка повысили свою квалификацию в ДГУ за последние два года

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19 августа, 2020. Среда 16:10
Более 70 учителей русского языка повысили свою квалификацию в ДГУ за последние два года

Более 70 педагогов русского языка повысили свою квалификацию в ДГУ за прошедшие 2 года, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.

Более 70 учителей русского языка повысили свою квалификацию в ДГУ за последние два года
Общество

Кроме того, учебу в вузе на данный момент проходит больше 250 студентов. За текущий год филологический факультет выпустил более 50 специалистов.

 

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