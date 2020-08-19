Более 70 учителей русского языка повысили свою квалификацию в ДГУ за последние два года

Автор Мадина

Более 70 педагогов русского языка повысили свою квалификацию в ДГУ за прошедшие 2 года, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.