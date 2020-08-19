Полосам зебр предложили новое объяснение

Исследователи давно обнаружили, что полосатый узор, которым покрыты зебры, защищает этих существ от кровососущих насекомых, но теперь выяснилось, что полоски зебр действуют на назойливых слепней не так, как считалось. Как на самом деле действуют полоски этих животных — разобрались ученые Бристольского университета, которые опубликовали свои исследования в издании Proceedings of the Royal Society B.

В 2019 году учеными был проведен эксперимент, который показал, что кровососущие насекомые чаще садятся на животных, шкуры которых не покрыты такими полосами как у зебр. Появилось мнение, которое объясняет данный феномен — исследователи решили, что слепням сложно размещаться на полосатых животных из-за зрительной иллюзии, которая известна как "эффект апертуры".

Новый эксперимент, который проведен исследователи под руководством профессора Каро, не подтвердил мысль об эффекте апертуры. Выяснилось, что насекомые ошибаются при посадке не только на зебровую шкуру, но и на поверхность, которая выкрашена шахматным узором. Обнаружилось, что контрастный узор действует на насекомых, но вина не в эффекте апертуры, а в чем-то ином.