ЗАМАНА - Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»

Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»

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19 августа, 2020. Среда 14:54
Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»

Каждый человек может поучаствовать в мероприятии «Диктант Победы», отправив заявку на сайте диктантпобеды.рф, пишет "МирМол".

Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»
Общество

Нужно напомнить, что сам диктант пройдет 3 сентября в удаленном формате. Совершить регистрацию для участия в мероприятии можно на официальном сайте акции диктантпобеды.рф. и в приложении, которое уже можно скачать на смартфоны. Подробнее можно прочитать тут.

 

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