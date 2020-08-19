Каждый человек может поучаствовать в мероприятии «Диктант Победы», отправив заявку на сайте диктантпобеды.рф, пишет "МирМол".

Нужно напомнить, что сам диктант пройдет 3 сентября в удаленном формате. Совершить регистрацию для участия в мероприятии можно на официальном сайте акции диктантпобеды.рф. и в приложении, которое уже можно скачать на смартфоны. Подробнее можно прочитать тут.