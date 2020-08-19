Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 14:54
Каждый человек может поучаствовать в мероприятии «Диктант Победы», отправив заявку на сайте диктантпобеды.рф, пишет "МирМол".
Нужно напомнить, что сам диктант пройдет 3 сентября в удаленном формате. Совершить регистрацию для участия в мероприятии можно на официальном сайте акции диктантпобеды.рф. и в приложении, которое уже можно скачать на смартфоны. Подробнее можно прочитать тут.
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