В Россию была совершена попытка завезти зараженные фрукты из Азербайджана, пишет РИА "Дагестан".
В Россию пытались завезти зараженные фрукты из Азербайджана
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 14:45
Уточняют, что в период с 1 по 17 августа в процессе проведения фитосанитарного контроля фруктов из Азербайджана были найдены персиковая и восточная плодожорка. Что привело к запрету ввоза в страну 237 тонн персиков, слив и нектаринов. Подробнее можно прочитать тут.
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