Уточняют, что в период с 1 по 17 августа в процессе проведения фитосанитарного контроля фруктов из Азербайджана были найдены персиковая и восточная плодожорка. Что привело к запрету ввоза в страну 237 тонн персиков, слив и нектаринов. Подробнее можно прочитать тут.