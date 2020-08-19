Такой документ был направлен в министерство просвещения РФ. Планируется, что в рамках курса школьники изучат азы о вирусах и мерах защиты от них, познакомятся с работой иммунитета и способами его укрепления. Уточняют, что данный курс медицинской грамотности также может быть пройден в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».
В школах России могут начать курс медицинской грамотности
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 14:36
Представитель Общественной палаты России Ирина Волынец, которая является Председателем Национального родительского комитета, внесла предложение начать в школах страны курсы медицинской грамотности, пишет RT.
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