В школах России могут начать курс медицинской грамотности

Такой документ был направлен в министерство просвещения РФ. Планируется, что в рамках курса школьники изучат азы о вирусах и мерах защиты от них, познакомятся с работой иммунитета и способами его укрепления. Уточняют, что данный курс медицинской грамотности также может быть пройден в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».