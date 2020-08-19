Всего за время эпидемии обнаружено 10 210 заражений, 9130 человек вылечились, 474 скончались.
В Дагестане за сутки выявлено 59 заражений коронавирусом
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 13:42
В Дагестане за сутки выявлено 59 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
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