Ловля рыбы в Дагестане увеличилась почти в 3 раза
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 13:15
За 8 месяцев текущего года в РД выловлено 8837 тонн рыбы. Данный результат почти в 3 раза больше, чем результат за такой же период прошлого года (3778 тонн), пишет пресс-служба Северо-Кавказского ТУ Рыболовства.
Больше всего выловлено кильки, сельди и кефали.
Уточняют, что в общем на добычу ВБР выдано 205 лицензий, что почти на 15% больше, чем в 2019 году.
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