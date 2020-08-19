ЗАМАНА - Ловля рыбы в Дагестане увеличилась почти в 3 раза

Ловля рыбы в Дагестане увеличилась почти в 3 раза

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19 августа, 2020. Среда 13:15
Ловля рыбы в Дагестане увеличилась почти в 3 раза

За 8 месяцев текущего года в РД выловлено 8837 тонн рыбы. Данный результат почти в 3 раза больше, чем результат за такой же период прошлого года (3778 тонн), пишет пресс-служба Северо-Кавказского ТУ Рыболовства.

Ловля рыбы в Дагестане увеличилась почти в 3 раза
Общество

Больше всего выловлено кильки, сельди и кефали.

Уточняют, что в общем на добычу ВБР выдано 205 лицензий, что почти на 15% больше, чем в 2019 году.

 

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