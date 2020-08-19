400 азербайджанцев вернулись из Дагестана на родину
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 13:11
Вчера, 18 августа, еще 400 азербайджанцев, пребывавших в пункте временного размещения (ПВР) на границе Магарамкентского и Дербентского районов, вернулись на родину через организованный в Дагестане специальный коридор на границе с Азербайджаном.
Информация об этом поступила от официального аккаунта муниципалитета в Instagram. Нужно напомнить, что ранее отправка в Азербайджан проходила в количестве 250 человек.
Рейсы совершаются каждый вторник.
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