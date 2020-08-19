ЗАМАНА - 400 азербайджанцев вернулись из Дагестана на родину

400 азербайджанцев вернулись из Дагестана на родину

Автор
19 августа, 2020. Среда 13:11
400 азербайджанцев вернулись из Дагестана на родину

Вчера, 18 августа, еще 400 азербайджанцев, пребывавших в пункте временного размещения (ПВР) на границе Магарамкентского и Дербентского районов, вернулись на родину через организованный в Дагестане специальный коридор на границе с Азербайджаном.

400 азербайджанцев вернулись из Дагестана на родину
Общество

Информация об этом поступила от официального аккаунта муниципалитета в Instagram. Нужно напомнить, что ранее отправка в Азербайджан проходила в количестве 250 человек.

Рейсы совершаются каждый вторник.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top