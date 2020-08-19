ЗАМАНА - Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

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19 августа, 2020. Среда 11:42
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки обнаружен 691 новый случай заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф сегодня, 19 августа.

Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
Общество

За весь период пандемии в городе выявлено 254 448 случаев заражения. Выздоровели 200 359 человек, скончались — 4687. Количество вылечившихся за прошедшие сутки составило 1242.

 

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