Глава Дагестана подчеркнул, что на данный момент в регионе работают 276 комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД, которые значительно влияют на дисциплинированность водителей, а соответственно уменьшают случаи аварий. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев: «Цена вопроса высока - человеческие жизни и здоровье»
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 11:25
Под руководством лидера РД Владимира Васильева, вчера, 18 августа, было проведено собрание на тему работы систем фото и видеофиксации нарушений ПДД в республике, пишет РИА "Дагестан".
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