Владимир Васильев: «Цена вопроса высока - человеческие жизни и здоровье»

Под руководством лидера РД Владимира Васильева, вчера, 18 августа, было проведено собрание на тему работы систем фото и видеофиксации нарушений ПДД в республике, пишет РИА "Дагестан".

Глава Дагестана подчеркнул, что на данный момент в регионе работают 276 комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД, которые значительно влияют на дисциплинированность водителей, а соответственно уменьшают случаи аварий. Подробнее можно прочитать тут.