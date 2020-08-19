В общем за время эпидемии в России зафиксирован 937 321 случай заражения коронавирусом в 85 субъектах, скончались 15 989 пациентов, вылечились 749 423 человека.
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 11:15
В России за прошедшие сутки обнаружено 4828 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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