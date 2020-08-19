Круглый стол 26 августа в 14:00 пройдет при участии сотрудников органов госвласти, антитеррористической комиссии в Дагестане и представителей религиозных конфессий.
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В Дагестанском гуманитарном институте пройдет Круглый стол с представителями религиозных учреждений на тему улучшения форм и методов профилактической работы среди верующих людей.
Круглый стол 26 августа в 14:00 пройдет при участии сотрудников органов госвласти, антитеррористической комиссии в Дагестане и представителей религиозных конфессий.
Подробнее можно прочитать тут.
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