Школам России советуют быть готовыми к обучению в удаленном режиме, если ситуация с эпидемией коронавируса станет хуже, пишет РИА "Дагестан".

Об этом сообщается в совместном письме Роспотребнадзора и министерства просвещения РФ об организации образовательного процесса, которое было отправлено властям регионов. Письмо датировано 12 августа и подписано заместителем руководителя Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым заместителем главы министерства просвещения Дмитрием Глушко. Подробнее можно прочитать тут.