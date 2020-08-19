ЗАМАНА - Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке"

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке"

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19 августа, 2020. Среда 10:39
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к &quot;дистанционке&quot;

Школам России советуют быть готовыми к обучению в удаленном режиме, если ситуация с эпидемией коронавируса станет хуже, пишет РИА "Дагестан".

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке"
Общество

Об этом сообщается в совместном письме Роспотребнадзора и министерства просвещения РФ об организации образовательного процесса, которое было отправлено властям регионов. Письмо датировано 12 августа и подписано заместителем руководителя Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым заместителем главы министерства просвещения Дмитрием Глушко. Подробнее можно прочитать тут.

 

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