Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке"
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 10:39
Школам России советуют быть готовыми к обучению в удаленном режиме, если ситуация с эпидемией коронавируса станет хуже, пишет РИА "Дагестан".
Об этом сообщается в совместном письме Роспотребнадзора и министерства просвещения РФ об организации образовательного процесса, которое было отправлено властям регионов. Письмо датировано 12 августа и подписано заместителем руководителя Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым заместителем главы министерства просвещения Дмитрием Глушко. Подробнее можно прочитать тут.
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