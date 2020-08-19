В школах Новолакского района вновь начали массовый пошив масок
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 10:23
В школах Новолакского района вновь начали массовый пошив масок, дабы обеспечить сотрудников образовательного учреждения средствами защиты, пишет РИА "Дагестан".
Отмечают, что по инициативе руководителя района Магомед-Гаджи Айдиева на базе школ, где есть швейные машины, начался массовый пошив многоразовых марлевых и тканевых защитных масок. Подробнее можно прочитать тут.
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