Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 августа

Уточняют, что за все время в мире были зафиксировано 22 059 933 заражения коронавирусом. За сутки прибавилось более 209 тысяч случаев. За все время эпидемии скончались 779 557 человек, 14,1 миллиона человек вылечились. Самая пострадавшая от эпидемии страна — США, где число заражений достигло 5,48 миллиона человек.