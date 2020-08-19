Уточняют, что за все время в мире были зафиксировано 22 059 933 заражения коронавирусом. За сутки прибавилось более 209 тысяч случаев. За все время эпидемии скончались 779 557 человек, 14,1 миллиона человек вылечились. Самая пострадавшая от эпидемии страна — США, где число заражений достигло 5,48 миллиона человек.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 августа
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 09:52
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 19 августа достигло 22,05 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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