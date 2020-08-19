Собрание на тему работы систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории РД прошло в правительстве региона во вторник, 18 августа. Эти деньги будут потрачены на расширение автодорог, размещение светофоров, разделительных ограждений и систем управления дорожным движением. Уточняют, что в регионе размещены и работают 276 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане деньги от штрафов за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог
- Автор Мадина
- 19 августа, 2020. Среда 09:42
Примерно 700 миллионов рублей, которые выручены от штрафов за нарушения правил дорожного движения, будут направлены на организацию безопасности дорожного движения, пишет пресс-служба администрации главы и правительства республики.
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