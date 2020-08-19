В Дагестане деньги от штрафов за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог

Автор Мадина

Примерно 700 миллионов рублей, которые выручены от штрафов за нарушения правил дорожного движения, будут направлены на организацию безопасности дорожного движения, пишет пресс-служба администрации главы и правительства республики.