ЗАМАНА - В Дагестане деньги от штрафов за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог

В Дагестане деньги от штрафов за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог

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19 августа, 2020. Среда 09:42
В Дагестане деньги от штрафов за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог

Примерно 700 миллионов рублей, которые выручены от штрафов за нарушения правил дорожного движения, будут направлены на организацию безопасности дорожного движения, пишет пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В Дагестане деньги от штрафов за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог
Общество

Собрание на тему работы систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории РД прошло в правительстве региона во вторник, 18 августа. Эти деньги будут потрачены на расширение автодорог, размещение светофоров, разделительных ограждений и систем управления дорожным движением. Уточняют, что в регионе размещены и работают 276 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Подробнее можно прочитать тут.

 

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