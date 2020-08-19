В Ногайском районе Дагестана ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Ногайском районе выявлено увеличение числа случаев заражения коронавирусом, сообщила главный врач районной больницы Фаризат Межитова на собрании местного оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Ситуацию в районе по эпидемии можно описать, как критическую. За прошедшую неделю обнаружен 21 случай заражения коронавирусом, за все время пандемии выявлено 550 заражений, из них 216 подтвержденных случаев коронавируса, что в 3 раза больше среднереспубликанского показателя.

Уточняют,в данный момент на стационарном лечении пребывают 66 пациентов. У 8 из них подтвержден диагноз коронавируса, у 58 – вирусная пневмония. Амбулаторно на лечении находится 21 человек, в том числе 18 пациентов с коронавирусом и трое с пневмонией.

С 15 августа в больнице перепрофилировано 60 мест для людей с коронавирусом, а с 17 августа приостановлены профилактические осмотры и взрослая диспансеризация в поликлинике.