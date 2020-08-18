В эти дни началась 2-я смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», который идет в текущем году в онлайн-режиме, пишет РИА "Дагестан".

Встречу в удаленном формате с республиканской делегацией форума провел сегодня, 18 августа, Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов.

Совместно с главой министерства по делам молодежи Дагестана Камилом Саидовым он поприветствовал дагестанцев, которые, несмотря на коронавирусную эпидемию, продолжают занимать активную позицию в жизни региона. Подробнее можно прочитать тут.