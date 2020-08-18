ЗАМАНА - Анатолий Карибов поприветствовал участников второй онлайн-смены «Машука-2020»

Анатолий Карибов поприветствовал участников второй онлайн-смены «Машука-2020»

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18 августа, 2020. Вторник 15:50
Анатолий Карибов поприветствовал участников второй онлайн-смены «Машука-2020»

В эти дни началась 2-я смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», который идет в текущем году в онлайн-режиме, пишет РИА "Дагестан".

Анатолий Карибов поприветствовал участников второй онлайн-смены «Машука-2020»
Общество

Встречу в удаленном формате с республиканской делегацией форума провел сегодня, 18 августа, Первый вице-премьер региона Анатолий Карибов.

Совместно с главой министерства по делам молодежи Дагестана Камилом Саидовым он поприветствовал дагестанцев, которые, несмотря на коронавирусную эпидемию, продолжают занимать активную позицию в жизни региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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