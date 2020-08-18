ЗАМАНА - Около 33 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе

Около 33 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе

Автор
18 августа, 2020. Вторник 15:10
Около 33 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе

Примерно 33 тысяч продуктовых наборов собираются раздать малоимущим семьям республики в рамках акции #МыВместе, которая направлена на поддержку людей, попавших в сложную ситуацию в связи с коронавирусной эпидемией, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДРО партии «Единая Россия».

Около 33 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе
Общество

Нужно напомнить, что акция началась в апреле по всему Дагестану. С того момента было роздано 27 тысяч наборов – это примерно 200 тонн продуктов. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top