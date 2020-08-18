Около 33 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 15:10
Примерно 33 тысяч продуктовых наборов собираются раздать малоимущим семьям республики в рамках акции #МыВместе, которая направлена на поддержку людей, попавших в сложную ситуацию в связи с коронавирусной эпидемией, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДРО партии «Единая Россия».
Нужно напомнить, что акция началась в апреле по всему Дагестану. С того момента было роздано 27 тысяч наборов – это примерно 200 тонн продуктов. Подробнее можно прочитать тут.
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