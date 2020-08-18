За все время эпидемии случилось 253 757 случаев заражения. Выздоровели 199 117 человек, скончались — 4677. Число вылечившихся за прошедшие сутки составило 1155. Также выявлено еще 11 летальных исходов.
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 13:22
В Москве за последние 24 часа обнаружено 693 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
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