В Дагестане обнаружено 60 новых заражений коронавирусом
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 11:53
В Дагестане зарегистрировано 60 новых случаев заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
В общем за время эпидемии в Дагестане выявлено 10 151 случай заражения коронавирусом.
Из них от вируса вылечились 9087 человек, 470 пациентов скончались.
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