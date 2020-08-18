Он сразится с Исламом Мешевым, у которого 11 боев в ММА, 8 побед и 3 неудачи.
У Эмрана Исрафилова 5 сражений в ММА и 5 побед.
Спортсмен Эмран Исрафилов выступит на турнире АСА 110 5 сентября, пишет РИА "Дагестан".
Он сразится с Исламом Мешевым, у которого 11 боев в ММА, 8 побед и 3 неудачи.
У Эмрана Исрафилова 5 сражений в ММА и 5 побед.
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