ЗАМАНА - Боец Эмран Исрафилов выступит на турнире АСА 110

Боец Эмран Исрафилов выступит на турнире АСА 110

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18 августа, 2020. Вторник 11:40
Боец Эмран Исрафилов выступит на турнире АСА 110

Спортсмен Эмран Исрафилов выступит на турнире АСА 110 5 сентября, пишет РИА "Дагестан".

Боец Эмран Исрафилов выступит на турнире АСА 110
Общество

Он сразится с Исламом Мешевым, у которого 11 боев в ММА, 8 побед и 3 неудачи.

У Эмрана Исрафилова 5 сражений в ММА и 5 побед.

 

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