Вчера, 17 августа, в министерстве имущества Дагестана обсудили тему и приняли меры для регистрации права собственности на объекты регионального имущества, которые переданы на баланс ГУПов, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства.
Глава Минимущества РД провел совещание по вопросу организации ГУПов
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 11:28
На собрании была дана задача создать рабочую команду с сотрудниками Минимущества республики, Управления Росреестра по Дагестану, Минсельхозпрода РД и ГБУ региона «Дагтехкадастр» и подготовить предложения о разных способах регистрации прав в отношении объектов недвижимого имущества реорганизуемых ГУПов.
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