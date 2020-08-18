ЗАМАНА - Глава Минимущества РД провел совещание по вопросу организации ГУПов

Глава Минимущества РД провел совещание по вопросу организации ГУПов

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18 августа, 2020. Вторник 11:28
Глава Минимущества РД провел совещание по вопросу организации ГУПов

Вчера, 17 августа, в министерстве имущества Дагестана обсудили тему и приняли меры для регистрации права собственности на объекты регионального имущества, которые переданы на баланс ГУПов, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства.

Глава Минимущества РД провел совещание по вопросу организации ГУПов
Общество

На собрании была дана задача создать рабочую команду с сотрудниками Минимущества республики, Управления Росреестра по Дагестану, Минсельхозпрода РД и ГБУ региона «Дагтехкадастр» и подготовить предложения о разных способах регистрации прав в отношении объектов недвижимого имущества реорганизуемых ГУПов.

 

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