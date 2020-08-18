Министр энергетики переносит вирус в легкой форме. Новак примет участие в собрании ОПЕК+ 19 августа в режиме видеоконференции.
Глава Минэнерго заразился коронавирусом
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 09:35
Министр энергетики РФ Александр Новак заболел коронавирусом, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет "Лента.ру".
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