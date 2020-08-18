ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 августа

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 августа

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18 августа, 2020. Вторник 09:29
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 августа

Общее количество заражений коронавирусом в мире к утру 18 августа достигло 21,8 миллиона человек, пишет оперативный штаб.

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 августа
Общество

За весь период эпидемии в мире зафиксировано 21 826 342 заражений. За сутки прибавилось 212 тысяч, скончались 773 152 человек, 13,8 миллиона пациентов вылечились. 

 

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