ЗАМАНА - Глава Минмолодежи Дагестана передал волонтерам-медикам техническое оборудование для организации мастер-классов

Глава Минмолодежи Дагестана передал волонтерам-медикам техническое оборудование для организации мастер-классов

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18 августа, 2020. Вторник 09:24
Глава Минмолодежи Дагестана передал волонтерам-медикам техническое оборудование для организации мастер-классов

Министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов приехал с визитом в ДГМУ, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Глава Минмолодежи Дагестана передал волонтерам-медикам техническое оборудование для организации мастер-классов
Общество

В процессе визита Камил Саидов передал активистам движения “Волонтеры-медики” техническое оснащение для организации мастер-классов.  Уточняют, что среди техники, которую передал министр активистам, были тренажеры-манекены, имитаторы ранений и поражений, тренажер для отработки внутривенных процедур, механический тонометр и шина для иммобилизации.

 

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