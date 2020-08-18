В процессе визита Камил Саидов передал активистам движения “Волонтеры-медики” техническое оснащение для организации мастер-классов. Уточняют, что среди техники, которую передал министр активистам, были тренажеры-манекены, имитаторы ранений и поражений, тренажер для отработки внутривенных процедур, механический тонометр и шина для иммобилизации.
Глава Минмолодежи Дагестана передал волонтерам-медикам техническое оборудование для организации мастер-классов
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 09:24
Министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов приехал с визитом в ДГМУ, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.