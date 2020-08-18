Самолет Минобороны доставил на родину из Сирии 26 российских детей

Самолет министерства обороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, в ночь на вторник успешно сделал посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Сообщают, что это первый после перерыва, вызванного коронавирусной эпидемией, вывозной рейс Министерства обороны России. Детей отвезут в один из подмосковных центров обсервации, где после 14 дней карантина их заберут близкие родственники.