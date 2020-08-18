ЗАМАНА - Самолет Минобороны доставил на родину из Сирии 26 российских детей

Самолет Минобороны доставил на родину из Сирии 26 российских детей

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18 августа, 2020. Вторник 08:05
Самолет Минобороны доставил на родину из Сирии 26 российских детей

Самолет министерства обороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, в ночь на вторник успешно сделал посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Самолет Минобороны доставил на родину из Сирии 26 российских детей
Общество

Сообщают, что это первый после перерыва, вызванного коронавирусной эпидемией, вывозной рейс Министерства обороны России. Детей отвезут в один из подмосковных центров обсервации, где после 14 дней карантина их заберут близкие родственники.

 

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