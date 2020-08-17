Как сообщают, количество обнаруженных случаев заражения продолжает увеличиваться — возможно, что это связано с ослаблением ограничительных мер, случившимся в начале лета. Самый большой прирост был выявлен, в частности, после массовых празднований мусульманского праздника Курбан-байрам.
В Турции заявили о приближении ко второму пику коронавируса
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 16:42
Турция почти достигла второго пика первой волны коронавирусной эпидемии, пишет "Лента.ру".
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