ЗАМАНА - В Турции заявили о приближении ко второму пику коронавируса

В Турции заявили о приближении ко второму пику коронавируса

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17 августа, 2020. Понедельник 16:42
В Турции заявили о приближении ко второму пику коронавируса

Турция почти достигла второго пика первой волны коронавирусной эпидемии, пишет "Лента.ру".

В Турции заявили о приближении ко второму пику коронавируса
Общество

Как сообщают, количество обнаруженных случаев заражения продолжает увеличиваться — возможно, что это связано с ослаблением ограничительных мер, случившимся в начале лета. Самый большой прирост был выявлен, в частности, после массовых празднований мусульманского праздника Курбан-байрам.

 

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