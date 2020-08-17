Уточняют, что актер страдает хронической прогрессивной болезнью легких. Адвокат Ефремова рассказал, что жизни его клиента грозит опасность.
У Ефремова нарушилась речь и онемели конечности
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 16:02
У артиста Михаила Ефремова выявлены нарушение речи и онемение конечностей из-за острого нарушения кровообращения в мозге, пишет "Лента.ру".
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