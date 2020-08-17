Основная задача проведения фестиваля – популяризация здорового образа жизни и национальных видов спорта. Подробнее можно прочитать тут.
Фестиваль по национальным видам спорта провели в Дагестане
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 15:35
Фестиваль по национальным видам спорта прошел накануне в пригороде Махачкалы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на организатора фестиваля, заместителя директора муниципальной спортивной школы № 1 Абдулкерима Айгунова.
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