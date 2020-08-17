ЗАМАНА - В Дагестане принимаются активные меры по недопущению опустынивания земель

В Дагестане принимаются активные меры по недопущению опустынивания земель

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17 августа, 2020. Понедельник 15:30
В Дагестане принимаются активные меры по недопущению опустынивания земель

Первый заместитель главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов проинспектировал ход проведения фитомелиоративных работ в Кочубейской зоне отгонного животноводства, пишет РИА "Дагестан".

В Дагестане принимаются активные меры по недопущению опустынивания земель
Общество

Дабы остановить увеличение процессов опустынивания в рамках федеральной программы развития мелиорации проводятся фитомелиоративные меры путем высаживания пескоукрепляющей растительности, в качестве которой выступает джузгун. Подробнее об этом можно прочитать тут.

 

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