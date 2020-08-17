В наборах были разные крупы, масло, сахар, чай, хлеб и мука. Доставляли продукты социальные сотрудники Министерства труда Дагестана в Каякентском районе. Раздача будет проходить и в дальнейшем.
В Каякентском районе 660 нуждающихся семей получили продуктовые наборы
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 14:54
В рамках Всероссийской акции «Мы вместе» Минтрудсоцразвития Дагестана вместе с благотворительным фондом «Живи и дари жизнь» организовали раздачу 660 продуктовых наборов малоимущим и многодетным семьям в Каякентском районе, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу района.
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